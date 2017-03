Plus d'infos sur le spectacle Le Duo Des Non à Plaisance

Depuis deux décennies, le Duo des Non créé par le prolifique Jean-Jacques Cripia fait le bonheur des habitants du Sud-Ouest de la France.

Que les comédiens soient deux, trois, ou quatre sur scène ne change rien à l'affaire : les spectacles (Retour à Bourcagneux?, La fête à Bourcagneux?....) traitent invariablement de la vie à... Bourcagneux !

Mademoiselle Josiane, Christophe Moursebolle et de nombreux personnages évoluent dans ce village aussi imaginaire que pittoresque.

Le Duo des Non propose cette fois un authentique best of et fait rimer, mieux que jamais, Pagnol avec Buster Keaton et Pierre Dac avec Pierre Desproges.

Dans ce divertissement, il est bien sûr question de rugby, de messes, de romance, de jazz, de chahut et de chaos, bref, de tout ce qui fait du barouf à Bourcagneux !?

LE DUO DES NON - SALLE DES FETES - PLAISANCE DU GERS

Le prix des places est : 22.00 ?

Date : samedi 11 mars 2017

