Vous êtes cordialement invités au concert de Noël pour orgue et deux violoncelles. Ce concert aura lieu vendredi le 23 décembre 2016 à 16:00, à l'Église Sainte-Marie de Mirande.

DUO BRIKCIUS - deux violoncellistes - soeur et frère: Anna BRIKCIUSOVA et Frantisek BRIKCIUS et l'organiste Irena KOSIKOVA joueront pour vous les oeuvres de Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart et Gioachino Rossini.

Entrée libre. Concert suivi d'un pot d'amitié.

Office de tourisme de Mirande - Tél : +33 (0)5 62 66 68 10

